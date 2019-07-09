Путин оценил учебник по совместной истории России и Германии

Научный труд российских ученых включен в учебник по криминологии в США Исследование сибирских ученых включили в самый популярный учебник для криминалистов США. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Дробницкий, американцам нельзя отказать в том, что они используют все самое лучшее, что предлагает мировая наука.