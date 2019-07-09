Путин оценил учебник по совместной истории России и Германии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что учебник "Россия - Германия. Вехи совместной истории и коллективной памяти. XVIII-XX века" укрепит доверие и понимание между народами двух стран, соответствующая телеграмма, адресованная организаторам и участникам презентации пособия, опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что данная публикация вызовет большой интерес со стороны ученых, преподавателей, студентов, а также любителей истории в России и Германии, и, конечно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между народами двух стран", - говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что исследования, проведенные авторитетными специалистами РФ и Германии, позволяют узнать много нового о событиях общего прошлого, дают возможность сопоставить различные точки зрения и оценки.
Путин отметил, что трехтомное издание не имеет аналогов в историографии двух стран. "Этот уникальный научный труд стал результатом многолетних усилий совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений, работающей под патронатом президента РФ и федерального канцлера ФРГ, - добавил он.
Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке работы, и пожелал им новых успехов и всего самого доброго.
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