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РИА Новости

МИД Эстонии назвал салют в честь 75-летия освобождения Таллина провокацией

Вчера, 16:56
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "провокационным шагом" планы России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск.

"Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупацию со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза. <...> Отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо", — написал он в фейсбуке.

Кроме того, Рейнсалу заявил о намерении вызвать российского посла и выразить ему протест.
Как сообщало российское Минобороны, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне освобождение городов СССР и Восточной Европы отметят праздничными салютами.
В этом году уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля). Тринадцатого июля салютом отметят годовщину освобождения Вильнюса, 28 июля — Бреста, 1 августа — Каунаса, 24 августа — Кишинева, 31 августа — Бухареста, 22 сентября — Таллина, 13 октября — Риги, 20 октября — Белграда. В 2020-м салюты прогремят 17 января — в день освобождения Варшавы, 13 февраля — Будапешта, 4 апреля — Братиславы, 13 апреля — Вены, 9 мая — Праги, а также 2 мая — в честь взятия Берлина.
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Урмас РейнсалуМИД ЭстонииЭстонияМинскВ мире
Популярные комментарии
По сути ,он прав.
9 июля, 18:15
mr.imenno
52001168
Если я правильно понял, эстонский министр хотел бы остаться под первой оккупацией. Но я лично - за салют в честь освобождения Таллина (Ревель), поскольку усилиями Петра I и Сталина и пролитой русской кровью эта земля стала российской.
9 июля, 17:15
Владимир Ф. Быченков
7900003
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