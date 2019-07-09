МИД Эстонии назвал салют в честь 75-летия освобождения Таллина провокацией

ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "провокационным шагом" планы России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск.
"Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупацию со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза. <...> Отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо", — написал он в фейсбуке.
Кроме того, Рейнсалу заявил о намерении вызвать российского посла и выразить ему протест.
Как сообщало российское Минобороны, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне освобождение городов СССР и Восточной Европы отметят праздничными салютами.
В этом году уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля). Тринадцатого июля салютом отметят годовщину освобождения Вильнюса, 28 июля — Бреста, 1 августа — Каунаса, 24 августа — Кишинева, 31 августа — Бухареста, 22 сентября — Таллина, 13 октября — Риги, 20 октября — Белграда. В 2020-м салюты прогремят 17 января — в день освобождения Варшавы, 13 февраля — Будапешта, 4 апреля — Братиславы, 13 апреля — Вены, 9 мая — Праги, а также 2 мая — в честь взятия Берлина.