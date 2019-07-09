МИД Эстонии назвал салют в честь 75-летия освобождения Таллина провокацией

ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "провокационным шагом" планы России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск.

"Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупацию со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза. <...> Отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо", — написал он в фейсбуке.

Кроме того, Рейнсалу заявил о намерении вызвать российского посла и выразить ему протест.

Как сообщало российское Минобороны, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне освобождение городов СССР и Восточной Европы отметят праздничными салютами.