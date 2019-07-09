В Москве ожидается гроза и порывистый ветер

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о том, что в ближайший час и до вечера среды ожидается дождь с грозой и порывистым ветром.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МЧС России.
Спасатели рекомендуют при грозе автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, в МЧС напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
В столичном главке МЧС добавили, что при сильном ветре на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоит укрываться под деревьями. Также рекомендовано парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды