В Москве ожидается гроза и порывистый ветер

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о том, что в ближайший час и до вечера среды ожидается дождь с грозой и порывистым ветром.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют при грозе автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, в МЧС напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.