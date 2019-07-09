Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания адресной помощи населению задействованы силы и средства в количестве 3,5 тысяч человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств.
Спасение четвероногих: сотрудники МЧС вытаскивают из воды домашних животных
Вчера, 16:39
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Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. В Тулуне спасатели вместе с основными работами по разбору завалов, вывозу и утилизации мусора, а также ликвидации заторов у моста, вытаскивают из воды домашних животных. Кошки пытаются добраться до суши вплавь.