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РИА Новости

Спасение четвероногих: сотрудники МЧС вытаскивают из воды домашних животных

Вчера, 16:39
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Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. В Тулуне спасатели вместе с основными работами по разбору завалов, вывозу и утилизации мусора, а также ликвидации заторов у моста, вытаскивают из воды домашних животных. Кошки пытаются добраться до суши вплавь.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказания адресной помощи населению задействованы силы и средства в количестве 3,5 тысяч человек, 776 единицы техники, 60 плавсредств.
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