В АКРА рассказали о доле России в грузинском экспорте напитков и овощей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузия экспортирует в Россию порядка 40% произведенных в стране напитков и 30% овощей, что является существенным объемом в случае ввода ограничений со стороны РФ, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Он заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу.

"Самые важные статьи экспорта в Россию для Грузии – фрукты, овощи, алкогольные напитки (вино) и марганцевая руда. Во внешнем сбыте грузинских напитков российское направление занимает около 40%, около 30% по овощам, что существенно в случае ввода ограничений. Для России же импорт напитков из Грузии – около 8% импорта данной категории, существенно меньше доля в овощах", - сказал Куликов.

Он отметил, что торговые отношения между странами носят взаимовыгодный характер без критической зависимости, поэтому в отсутствие неэкономических барьеров быстро восстанавливаются.

"После конфликта 2008 года торговля услугами падала на 80-90% на 1 год, но за 2 года восстановилась полностью. Даже на фоне падения реальных доходов населения в России в 2015 году импорт туристических услуг из Грузии (расходы россиян на поездки) не падал", - напомнил эксперт.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.