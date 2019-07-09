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РИА Новости

В АКРА рассказали о доле России в грузинском экспорте напитков и овощей

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиноградники в Алазанской долине в регионе Кахетия в Грузии
Виноградники в Алазанской долине в регионе Кахетия в Грузии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виноградники в Алазанской долине в регионе Кахетия в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузия экспортирует в Россию порядка 40% произведенных в стране напитков и 30% овощей, что является существенным объемом в случае ввода ограничений со стороны РФ, заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Президент России Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Он заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу.
"Самые важные статьи экспорта в Россию для Грузии – фрукты, овощи, алкогольные напитки (вино) и марганцевая руда. Во внешнем сбыте грузинских напитков российское направление занимает около 40%, около 30% по овощам, что существенно в случае ввода ограничений. Для России же импорт напитков из Грузии – около 8% импорта данной категории, существенно меньше доля в овощах", - сказал Куликов.
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Он отметил, что торговые отношения между странами носят взаимовыгодный характер без критической зависимости, поэтому в отсутствие неэкономических барьеров быстро восстанавливаются.
"После конфликта 2008 года торговля услугами падала на 80-90% на 1 год, но за 2 года восстановилась полностью. Даже на фоне падения реальных доходов населения в России в 2015 году импорт туристических услуг из Грузии (расходы россиян на поездки) не падал", - напомнил эксперт.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Путин, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил: "Много чести… пусть вещает дальше".
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