Пресс-конференция о сотрудничестве РФ со странами Ближнего Востока и Африки

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11 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сотрудничество России со странами Ближнего Востока и Африки: актуальные вопросы и ключевые проекты".