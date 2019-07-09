Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T16:37Z
https://ria.ru/20190709/1556356346.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о сотрудничестве РФ со странами Ближнего Востока и Африки

Вчера, 16:37
5
11 июля в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сотрудничество России со странами Ближнего Востока и Африки: актуальные вопросы и ключевые проекты".
Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс УМАХАНОВ;
- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий НАУМКИН;
- директор Института Африки РАН Ирина АБРАМОВА;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ.

Как развивается сотрудничество России с ближневосточными и африканскими странами? В каких совместных проектах заинтересованы стороны? Как идет подготовка к саммиту Россия – Африка, который состоится в Сочи в октябре текущего года?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Заседание Совбеза ООН
Постпред Китая при ООН сообщил о завершении работы на посту
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не отвечать на провокацию
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
Лента новостейМолния