Пресс-конференция о сотрудничестве РФ со странами Ближнего Востока и Африки

Участники:
- заместитель председателя Совета Федерации, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс УМАХАНОВ;
- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий НАУМКИН;
- директор Института Африки РАН Ирина АБРАМОВА;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ.
Как развивается сотрудничество России с ближневосточными и африканскими странами? В каких совместных проектах заинтересованы стороны? Как идет подготовка к саммиту Россия – Африка, который состоится в Сочи в октябре текущего года?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Совета Федерации, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс УМАХАНОВ;
- научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий НАУМКИН;
- директор Института Африки РАН Ирина АБРАМОВА;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ.
Как развивается сотрудничество России с ближневосточными и африканскими странами? В каких совместных проектах заинтересованы стороны? Как идет подготовка к саммиту Россия – Африка, который состоится в Сочи в октябре текущего года?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/