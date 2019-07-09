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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ по делу о бытовом насилии

Вчера, 16:36
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора считает, что решение Страсбургского суда по делу о бытовом насилии в РФ - аргумент к принятию соответствующего закона о противодействии насилию.
Ранее Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро. По утверждению суда, россиянка жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы".
"Власть не слышит и, похоже, решение суда - еще один аргумент, чтобы власть услышала общество и данный механизм юридически был создан и начал свою реализацию", - сказала РИА Новости Киркора.
По ее словам, суд, который Россия признает, говорит о том, что нарушаются права россиян, не проводятся и не реализуются механизмы защиты прав жертв бытового насилия. "Это не означает вмешательство в жизнь семьи, это означает помощь семье в сохранении, в сохранении наших граждан живыми и, возможно, на ранних этапах помощь психолога или психиатра", - добавила член Совета.
"Жаль, что и общество, и жертв насилия не слышат в государстве. В России действительно нет механизма защиты жертв семейного бытового насилия. Семья - это место, где каждый из нас должен чувствовать себя в безопасности, доверять людям, которые там находятся. Но у нас бывают ситуации, когда агрессия появляется к близкому члену семьи и государство на это никак не реагирует до момента наступления тяжких последствий", - сказала правозащитница.
Домашнее насилие. Архивное фото
28 сентября 2016, 12:52
В Госдуму внесли законопроект, защищающий от семейно-бытового насилияВ тексте законопроекта впервые вводятся понятия "семейно-бытовой нарушитель", "семейно-бытовое насилие", а также определяются полномочия и порядок деятельности правоохранительных органов и судов в ситуации семейного бытового насилия.
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СПЧЕвропейский суд по правам человекаРоссияОбщество
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