В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ по делу о бытовом насилии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора считает, что решение Страсбургского суда по делу о бытовом насилии в РФ - аргумент к принятию соответствующего закона о противодействии насилию.

Ранее Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро. По утверждению суда, россиянка жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы".

"Власть не слышит и, похоже, решение суда - еще один аргумент, чтобы власть услышала общество и данный механизм юридически был создан и начал свою реализацию", - сказала РИА Новости Киркора.

По ее словам, суд, который Россия признает, говорит о том, что нарушаются права россиян, не проводятся и не реализуются механизмы защиты прав жертв бытового насилия. "Это не означает вмешательство в жизнь семьи, это означает помощь семье в сохранении, в сохранении наших граждан живыми и, возможно, на ранних этапах помощь психолога или психиатра", - добавила член Совета.