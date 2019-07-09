Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в документе кабмина.

Согласно пояснительной записке, цель законопроектов – обеспечить безопасные условия для детей при организации их отдыха и оздоровления, повысить ответственность руководителей соответствующих организаций за качество предоставляемых услуг.

Первым законопроектом изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Документом предусматривается уточнить типологию детских лагерей, расширить перечень таких организаций, уточнить полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие реестры.

Вторым законопроектом предусматривается введение административной ответственности за осуществление деятельности индивидуальными предпринимателями организаций, сведения о которых отсутствуют в реестрах - штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составит от 1 до 3 миллионов рублей.