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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в документе кабмина.
Согласно пояснительной записке, цель законопроектов – обеспечить безопасные условия для детей при организации их отдыха и оздоровления, повысить ответственность руководителей соответствующих организаций за качество предоставляемых услуг.
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Первым законопроектом изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". Документом предусматривается уточнить типологию детских лагерей, расширить перечень таких организаций, уточнить полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие реестры.
Вторым законопроектом предусматривается введение административной ответственности за осуществление деятельности индивидуальными предпринимателями организаций, сведения о которых отсутствуют в реестрах - штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составит от 1 до 3 миллионов рублей.
"Важно, что этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.
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