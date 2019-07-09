Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
Бессмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.
"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", - говорится в тексте указа.