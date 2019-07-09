Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T20:29Z
https://ria.ru/20190709/1556356082.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155081/27/1550812791_0:42:2702:1562_1036x0_80_0_0_3cd74cebf1fead087de05095ff0b02da.jpg
РИА Новости

Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу

Вчера, 16:31
646
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
Бессмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.
"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", - говорится в тексте указа.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 20:43
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
170009
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРРоман БессмертныйДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины
Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко
Депутат Рады удивлен, что Зеленский не встал на защиту журналистов NewsOne
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пригрозил Ирану истребителями F-35
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство учтет реакцию Путина на идею о мерах против Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров пожелал Зеленскому избавиться от наследия Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
В Иране назвали условия для прекращения обогащения урана
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Петр Порошенко
"Тамаду заказывали?" В Сети высмеяли "задорное" выступление Порошенко
В СПЧ прокомментировали решение ЕСПЧ по делу о бытовом насилии
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния