Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.

Бессмертный - политик, дипломат, с 2015 по 2016 год являлся представителем Украины в политической подгруппе контактной группы в Минске.