В Пензенской области в детсадах за три года появятся более 2,5 тысячи мест

ПЕНЗА, 9 июл - РИА Новости. Более 2,5 тысячи мест в детских садах Пензенской области появятся в 2019-2021 годах в рамках национального проекта "Образование", заявил во вторник губернатор области Иван Белозерцев.

"В 2019 году в Пензенской области планируется создать 1307 мест в детских садах,… (из них) 805 мест в дошкольных учреждениях будут организованы для детей до трех лет. Это будет сделано за счет строительства новых детских образовательных учреждений, капитального ремонта и приобретения зданий", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта в детсадах будет создано в 2020 году еще порядка 300 мест, в том числе 240 для малышей ясельного возраста, а в 2021 году планируется открыть еще 950 мест.

В пресс-службе правительства пояснили, что к первоочередным планам относится строительство в микрорайоне "Заря" в Пензе детского сада на 120 мест, из которых 60 – в ясельных группах, проведение капремонта детсада по улице Лазо на 60 ясельных мест, а также строительство детсада в микрорайоне "Спутник" в селе Засечное Пензенского района области на 120 ясельных мест.

Кроме того, как отмечается в сообщении, будут построены детские сады на улице Красной и в микрорайоне "ГПЗ" в Пензе, в селе Кривошеевка Нижнеломовского района, в городе Белинский, в райцентре Лунино, проведен капитальный ремонт в детсаду №9 этого же поселка.