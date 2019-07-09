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РИА Новости
Школа волонтера

Акция "ДоброПоезд" стартовала в Калининградской области

Вчера, 16:28
9
© Юлия МаклаковаАкция "ДоброПоезд" стартовала в Калининградской области
Акция ДоброПоезд стартовала в Калининградской области
© Юлия Маклакова
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Калининградской области начался конкурсный отбор на участие в молодежной акции "ДоброПоезд-2019", которая пройдет в формате экскурсионно-образовательной поездки в один из регионов России, сообщается на сайте "Добровольцы России".
Акция направлена на поддержку деятельности волонтеров и общественных объединений и организаций, ведущих работу по направлению "добровольчество", а также на поиск инновационных и социально значимых проектов.
Принять участие в конкурсе могут представители волонтерских организаций Калининградской области, а также добровольцы, осуществляющие волонтерскую деятельность индивидуально или в составе непостоянных объединений.
Все участники должны быть зарегистрированы в единой информационной системе "Добровольцы России". Дополнительные баллы могут получить участники всероссийского конкурса "Добровольцы России" и волонтеры проекта поэтапного перехода на цифровое эфирное вещание.
Прием заявок осуществляется в электронном виде до 25 сентября. Результаты отбора будут подведены до 16 октября.
Организаторы акции – агентство по делам молодежи Калининградской области, центр молодежи и Калининградский областной центр развития добровольчества.
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