Акция "ДоброПоезд" стартовала в Калининградской области

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Калининградской области начался конкурсный отбор на участие в молодежной акции "ДоброПоезд-2019", которая пройдет в формате экскурсионно-образовательной поездки в один из регионов России, сообщается на сайте "Добровольцы России".

Акция направлена на поддержку деятельности волонтеров и общественных объединений и организаций, ведущих работу по направлению "добровольчество", а также на поиск инновационных и социально значимых проектов.

Принять участие в конкурсе могут представители волонтерских организаций Калининградской области, а также добровольцы, осуществляющие волонтерскую деятельность индивидуально или в составе непостоянных объединений.

Все участники должны быть зарегистрированы в единой информационной системе "Добровольцы России". Дополнительные баллы могут получить участники всероссийского конкурса "Добровольцы России" и волонтеры проекта поэтапного перехода на цифровое эфирное вещание.

Прием заявок осуществляется в электронном виде до 25 сентября. Результаты отбора будут подведены до 16 октября.