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РИА Новости

Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия уже давно "упивается успехом" в связи с введением пошлин на американские товары и это больше неприемлемо.
Индия в середине июня повысила импортные пошлины на 28 товаров из США, это стало ответом на повышение американских тарифов на ввоз индийских стали и алюминия. Индия планировала повысить импортные тарифы еще в августе прошлого года, но Нью-Дели несколько раз откладывал такое решение. Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин продолжаются.
Также сообщалось со ссылкой на газету Economic Times и ее источники, что крупная торговая делегация из США в ближайшие дни посетит Нью-Дели, этот визит ознаменует собой возобновление диалога между двумя странами по ввозным пошлинам.
"Индия давно упивается успехом (в связи с - ред.) введением пошлин на американские товары. Это больше неприемлемо", - заявил американский президент в Twitter.
Индия. Нью-Дели
16 июня, 09:33
В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Индия, которая является вторым по величине в мире производителем стали, восприняла это решение негативно и заявила о неприемлемости односторонних ограничений в торговле.
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Дональд ТрампИндияСШАВ миреЭкономика
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