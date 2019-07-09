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РИА Новости

Соловьев и Канделаки поспорили из-за выходки грузинского журналиста

Вчера, 16:26
58182
© Rustavi 2Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Rustavi 2
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Телеведущие Владимир Соловьев и Тина Канделаки поспорили из-за выходки грузинского телеведущего Георгия Габуния, который использовал нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Соловьев написал, что ругань журналиста отражает позицию не только канала, но и руководства страны.
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"Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о "высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии"?" – написал он в Telegram-канале.
В ответ Канделаки выразила мнение, что Соловьев в своей записи обращался именно к ней. Телеведущая отметила, что выходку сотрудника "Рустави 2" нельзя приравнивать к позиции официальных властей Тбилиси. Она напомнила, что президент и премьер-министр Грузии раскритиковали поступок Габуния, а рядом с офисом телеканала собрались люди, выражая свой протест. По словам Канделаки, за инцидентом с грузинским телеведущим стоит Михаил Саакашвили.
"Причесав всех одной гребенкой, он (Владимир Соловьев. – Прим. ред.) призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику среди людей, которые определяют общественное мнение в России", – написала она в Telegram-канале.
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В ответ Соловьев подчеркнул, что не обращался непосредственно к Канделаки. По его мнению, дискуссия о ситуации в Грузии полезна для общества, потому что помогает выработать формы ответа на подобные инциденты на государственном уровне и еще раз убедиться в "феноменальной подлости" некоторых критиков власти, которые "уже давно не Путина ненавидят, а Россию".
"Мстят за то, что не могут обрести народной любви. (Уважаемая Тина, бесспорно, не относится к этой категории)", – написал Соловьев в Telegram-канале.
Ранее ведущий авторской программы "P.S." Георгий Габуния начал эфир с грубых высказываний о Владимире Путине. Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять Георгия Габунию.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. В свою очередь, Путин высказался против введения санкций в отношении Тбилиси "из-за уважения к грузинскому народу". Российский лидер также не поддержал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
Микрофон телекомпании Рустави-2
8 июля, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
1198510633
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Владимир СоловьевТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Михаил СаакашвилиВладимир ПутинРоссияГрузия
Популярные комментарии
При адекватном ответе на эту гнусную выходку надо учитывать менталитет кавказцев вообще, и грузин в частности, чтобы там не говорили про древнюю культуру, традиции и обычаи Грузии и якобы особый дух отношений между двумя народами. Отсутствие ответа непременно примут за слабость, здесь нельзя сомневаться ни на минуту. Ответ должен быть жестким, адекватным, детально рассчитанным и носить контролируемый по времени и пусть даже нарочито демонстративный характер. Хотя бы в течении одного месяца через границу не должен проползти даже один ящик той субстанции, которую некоторые не в меру откровенные грузинские политики называют фекалиями. Запасы этого пойла, которое покупают либо от незнания, либо от ностальгии, еще есть.
9 июля, 18:27
Джахангир Пийозов
1100001
Только начинаешь забывать и тут на тебе - Канделаки...
9 июля, 16:50
ВМВадим Меньщиков
730001
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