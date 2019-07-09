В Южном Тушине не зафиксировали превышения уровня сероводорода

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ГПУ "Мосэкомониторинга" не зафиксировали превышений в показателях по уровню сероводорода в московском районе Южное Тушино вечером 8 июля, сообщили РИА Новости в учреждении.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, что вечером 8 июля на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино содержание сероводорода почти вдвое превысило норму (до 1,9 ПДК).