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РИА Новости
Москва Сегодня: мегаполис для жизни

В Южном Тушине не зафиксировали превышения уровня сероводорода

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Андрей ВолковМосковский район Тушино
Московский район Тушино
© РИА Новости / Андрей Волков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ГПУ "Мосэкомониторинга" не зафиксировали превышений в показателях по уровню сероводорода в московском районе Южное Тушино вечером 8 июля, сообщили РИА Новости в учреждении.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, что вечером 8 июля на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино содержание сероводорода почти вдвое превысило норму (до 1,9 ПДК).
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"По данным автоматических станций контроля атмосферного воздуха 8 и 9 июля, ближайших к району Южное Тушино, превышений по сероводороду зафиксировано не было. При этом в ночь на 9 июля отмечалось кратковременное ослабление условий рассеивания", - сообщили в Мосэкомониторинге.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосэкомониторингМоскваОбщество
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