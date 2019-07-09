В Алтайском крае женщина получила условный срок за избиение приемных детей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Жительница Алтайского края, избивавшая приемных детей, получила три года и два месяца условно, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

"Собранные следствием доказательства суд принял во внимание и назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на три года два месяца условно с испытательным сроком три года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года девятилетний приемный сын женщины был госпитализирован с закрытым переломом ноги. Выяснилось, что еще один приемный ребенок тоже подвергался побоям.

Следователи установили, что женщина систематически издевалась над двумя приемными детьми – 10-летней девочкой и девятилетним мальчиком. Отмечается, что наказания детей продолжались с января по сентябрь 2018 года. В частности, мальчика она заставляла много приседать или спать на коврике. Кроме того, женщина била детей по голове табуретом.

Таким образом, она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, истязании несовершеннолетних и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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