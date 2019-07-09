Пресс-конференция главы Комитета ГД по культуре Елены Ямпольской

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16 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам работы Комитета Государственной Думы РФ по культуре в весеннюю сессию.