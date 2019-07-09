В Щербинке опровергли сообщение об уборщице, сломавшей позвоночник ребенку

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уборщица в Щербинке толкнула ребенка, который шумно себя вел в компании ребят, перелома у него нет, лишь ушиб, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в полицию обратилась мать семиклассника, который попал в больницу в Москве с переломом позвонка. Отмечалось, что ребенок получил травму 5 июля в ходе конфликта на улице в городе Щербинка. СМИ указывали, что женщина ударила 13-летнего подростка по спине во время ссоры, после чего мальчика доставили в больницу.

"Компания мальчиков шумно себя вела. Уборщица толкнула одного из детей. Ребенок упал", - рассказал собеседник агентства.