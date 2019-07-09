В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Благотворительное мероприятие Summer Velo Cup 2019 с велозаездами, развлекательной программой, мастер-классами и концертом состоится 20 июля в Коломенском городском округе Подмосковья, говорится на официальном портале правительства Московской области.

"Фестиваль пройдет в центре Коломны, основная площадка организована на территории Коломенского кремля и конькобежного центра. Для гостей выступят Антон Лаврентьев, Полина Гагарина, группы "Банд’Эрос", пройдут тематические мастер-классы, также организуют развлечения для детей и фуд-корт. Мероприятие торжественно откроет велопарад", - сообщается на сайте.

Отмечается, что Summer Velo Cup 2019 - благотворительное мероприятие, все вырученные от вступительных сборов средства организаторы направят в благотворительный фонд.

"Участие (в фестивале – ред.) могут принять и любители, и профессионалы. Событие проходит под эгидой Gran Fondo, самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов. Это партнер проекта по спортивной организации", - подчеркивается в сообщении.