Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Франция, Великобритания, ФРГ и ЕС выражают обеспокоенность в связи с действиями Ирана, не соответствующими обязательствам, взятым в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств и высокого представителя ЕС.

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Иран продолжает действия, не соответствующие обязательствам, взятым в рамках СВПД. МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран на уровне выше ограниченного СВПД", - написано в документе.

Там отмечается, что его авторы "выражают глубокую обеспокоенность тем, что Иран не соблюдает многие свои обязательства в рамках СВПД".

"Иран заявлял, что хочет оставаться в рамках СВПД. Он должен действовать соответствующим образом, незамедлительно и полностью вернувшись к выполнению плана", - подчеркивают европейские дипломаты.

Они настаивают на том, что "вопросы реализации должны рассматриваться в рамках СВПД, и в срочном порядке должна быть созвана совместная комиссия".

"Мы призываем все стороны действовать ответственно с тем, чтобы содействовать ослаблению нынешней напряженности, связанной с ядерной деятельностью Ирана", - заключают авторы документа.