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РИА Новости

Мексика обвинила Louis Vuitton в использовании национальных узоров страны

Вчера, 16:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министерство культуры Мексики направило модному дому Louis Vuitton официальное письмо с просьбой разъяснить использование национальных узоров коренных народов страны в дизайне коллекции Dolls by Raw Edges, сообщило издание Sol de Mexico.
"Мы с удивлением узнали, что в вашей коллекции Dolls by Raw Edges представлен стул, (в дизайне которого - ред.) воспроизводятся элементы традиционной вышивки коренных жителей штата Идальго, которая производится ремесленниками общины Тенанго-де-Дориа и является их интеллектуальной собственностью", - говорится письме министерства культуры от 5 июля, которое приводит издание.
Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто предложила французскому модному дому организовать рабочий стол с участием представителей коренного населения, правительства Мексики и компании Louis Vuitton, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения об использовании объектов интеллектуальной собственности.
В июне газета Pais сообщила, что власти Мексики обвинили модный дом Carolina Herrera в культурной апроприации из-за использования в дизайне одежды для новой коллекции Resort 2020 узоров коренных народов страны.
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