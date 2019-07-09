Мексика обвинила Louis Vuitton в использовании национальных узоров страны

"Мы с удивлением узнали, что в вашей коллекции Dolls by Raw Edges представлен стул, (в дизайне которого - ред.) воспроизводятся элементы традиционной вышивки коренных жителей штата Идальго, которая производится ремесленниками общины Тенанго-де-Дориа и является их интеллектуальной собственностью", - говорится письме министерства культуры от 5 июля, которое приводит издание.