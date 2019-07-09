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РИА Новости

Импортные вина могут подорожать после роста акциза, считает эксперт

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вино "Шато Мухрани" на полке супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Стоимость импортных вин может вырасти на 10% после увеличения ставки акциза в России, отечественные вина в свою очередь могут подешеветь благодаря применению специального налогового вычета, сообщил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, участвующий в ряде совещаний по подготовке документа об изменении акцизов.
Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что правительство РФ предлагает повысить ставки акцизов на вино с 2020 года до 31 рубля за литр с действующих 18 рублей, на игристые вина - до 40 рублей за литр с 36 рублей. Акцизы на винные напитки без добавления спирта предлагается уравнять с акцизами на вино: для негазированных напитков ставка может составить 31 рубль, для газированных - 40 рублей.
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"Вы берете старый акциз на вино 18 рублей, берете новый акциз 31 рубль. Разница - 13 рублей. На эти 13 рублей насчитываете НДС, это еще два рубля с чем-то. Грубо говоря, на 15 рублей ваша продукция подорожала на входе, на таможне. От таможни до магазина цена удваивается - 30 рублей. Таким образом, в магазине, если никто на себя эти расходы не возьмет, бутылка увеличится на 30 рублей. Низкая ценовая категория - это 300 рублей за бутылку вина, поэтому около 10% (на столько подорожает импортная продукция)", - подсчитал Попович.
По словам Поповича, повышение ставки акциза однозначно увеличит себестоимость продукции. При этом документ условно делит напитки на две категории: на вино, произведенное из импортного винограда и из отечественного. Ставки акцизов будут одинаковыми, однако специальный акциз на сам виноград должен создать более выгодные условия для российских производителей.
"Идеология у документа была такая - чтобы поднять акциз для ввозимого продукта и при этом ни в коем случае не поднимать затраты для производства вина, созданного из российского винограда, а, может быть, даже уменьшить их за счет вычета. В финале продукция из винограда, выращенного в России, не должна подорожать, потому что повышение акциза будет компенсировано налоговым вычетом, который установит государство", - пояснил Попович.
Для получения такого вычета производителям нужно будет предоставить в налоговые органы доказательства того, что вино сделано из российского винограда - накладные на покупку винограда или на его переработку. Впервые с предложением установить единые ставки акцизов для российского и импортного вина Минфин выступил в октябре 2018 года. Тогда же предусматривалось право на налоговый вычет для производителей виноматериалов, вин, игристых вин при использовании российского винограда.
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