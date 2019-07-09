Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заявил Путин

"Мы должны найти именно системные ответы на вызовы, с которыми сталкиваемся. В этом гарантия устойчивого развития. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей, приоритетом должны служить безусловные ценности. А это создание лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей. Именно на эти цели призваны работать впечатляющие достижения технологического прогресса в этом наша ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом. Нам обязательно нужно работать вместе", - сказал Путин.