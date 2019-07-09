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РИА Новости

Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заявил Путин

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия открыта для широко равноправного взаимодействия во имя создания лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 2-го Глобального саммита по производству и индустриализации.
"Мы должны найти именно системные ответы на вызовы, с которыми сталкиваемся. В этом гарантия устойчивого развития. Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей, приоритетом должны служить безусловные ценности. А это создание лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей. Именно на эти цели призваны работать впечатляющие достижения технологического прогресса в этом наша ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом. Нам обязательно нужно работать вместе", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия открыта для такого широкого равноправного взаимодействия.
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Вчера, 15:41
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