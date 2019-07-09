Более трехсот соцобъектов в Чувашии подключат к интернету к 2021 году

"Задачей компании, которая будет отобрана по итогам аукциона Минкомсвязи РФ, будет не только непосредственное подключение социально значимых объектов региона к глобальной сети, но и обеспечение их интернет-трафиком. Это своего рода гарантия для соцобъектов в бесперебойном доступе к сети интернет", - процитировали в пресс-службе министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаила Анисимова.