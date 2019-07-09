Более трехсот соцобъектов в Чувашии подключат к интернету к 2021 году

ЧЕБОКСАРЫ, 9 июл – РИА Новости. К 2021 году 343 социально значимых объекта в Чувашии будут подключены к высокоскоростному интернету, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Мининформполитики республики.
Как отметил собеседник агентства, в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" к интернету планируется подключить общеобразовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования, органы местного самоуправления, пожарные посты и пожарные части, а также фельдшерско-акушерские пункты.
Проект по подключению учреждений к интернету реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика России", которая предусматривает обеспечение скоростным доступом в интернет более ста тысяч социальных объектов по всей стране.
"Задачей компании, которая будет отобрана по итогам аукциона Минкомсвязи РФ, будет не только непосредственное подключение социально значимых объектов региона к глобальной сети, но и обеспечение их интернет-трафиком. Это своего рода гарантия для соцобъектов в бесперебойном доступе к сети интернет", - процитировали в пресс-службе министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаила Анисимова.
В пресс-службе добавили, что следующим этапом реализации в Чувашии регионального проекта "Информационная инфраструктура" станет подключение к интернету 700 социально значимых объектов.