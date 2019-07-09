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РИА Новости
Чувашская республика

Более трехсот соцобъектов в Чувашии подключат к интернету к 2021 году

Вчера, 15:52
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© Depositphotos / 3dmentatСерверная
Серверная
© Depositphotos / 3dmentat
ЧЕБОКСАРЫ, 9 июл – РИА Новости. К 2021 году 343 социально значимых объекта в Чувашии будут подключены к высокоскоростному интернету, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Мининформполитики республики.
Как отметил собеседник агентства, в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" к интернету планируется подключить общеобразовательные учреждения и учреждения среднего профессионального образования, органы местного самоуправления, пожарные посты и пожарные части, а также фельдшерско-акушерские пункты.
Проект по подключению учреждений к интернету реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика России", которая предусматривает обеспечение скоростным доступом в интернет более ста тысяч социальных объектов по всей стране.

"Задачей компании, которая будет отобрана по итогам аукциона Минкомсвязи РФ, будет не только непосредственное подключение социально значимых объектов региона к глобальной сети, но и обеспечение их интернет-трафиком. Это своего рода гарантия для соцобъектов в бесперебойном доступе к сети интернет", - процитировали в пресс-службе министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаила Анисимова.

В пресс-службе добавили, что следующим этапом реализации в Чувашии регионального проекта "Информационная инфраструктура" станет подключение к интернету 700 социально значимых объектов.
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Чувашская республикаОбщество
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