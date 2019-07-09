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РИА Новости

Правительство разработает правовую базу для технологической сферы

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Правительству поручено предложить механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что рассчитает на активное партнерство с частным бизнесом и так называемыми технологическими предпринимателями.
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"Считаем принципиально важным сформировать для них активную правовую регуляторную среду. Конечно, мы понимаем, что это на сегодняшний день для нас в известной степени проблема. Это не быстро, к сожалению, не быстро делается. Хочется быстрее, но здесь очень важно не допустить никаких опрометчивых шагов", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.
"Правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере, и в целом продолжим, безусловно, последовательную работу по улучшению делового и инвестиционного климата в России", - добавил президент.
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5 июля, 20:00
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