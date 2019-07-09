Правительство разработает правовую базу для технологической сферы

"Считаем принципиально важным сформировать для них активную правовую регуляторную среду. Конечно, мы понимаем, что это на сегодняшний день для нас в известной степени проблема. Это не быстро, к сожалению, не быстро делается. Хочется быстрее, но здесь очень важно не допустить никаких опрометчивых шагов", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.