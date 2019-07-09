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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Красногорске построили образовательный центр для детей-инвалидов

Вчера, 15:43
19
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКрасногорск
Красногорск
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов на улице Большая Комсомольская в городском округе Красногорск получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора.

"Образовательный центр предназначен для реализации программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с задержками психического и речевого развития, нарушениями интеллекта разной степени тяжести, генетическими аномалиями развития, с нарушениями слуха, речи и опорно-двигательного аппарата", - сообщает ведомство.

Отмечается, что площадь здания составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Заказчиком объекта выступала администрация городского округа Красногорск. Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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