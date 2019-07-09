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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Наро-Фоминске в 2019 году отремонтируют свыше 50 дорог

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Павел ЛьвовРемонт автодороги
Ремонт автодороги
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе проведут ремонт более 50 дорог в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Романа Шамнэ.
Ремонт дорог начнется не позднее 15 июля. Уже проведены конкурсные процедуры и заключен контракт.
"Ежегодно мы ремонтируем порядка 50−70 дорог, и в планах на этот год – отремонтировать 51 объект. Работы будут закончены не позднее 1 сентября. Обращаю внимание жителей округа: включение дорог в план ремонта на год осуществляется на основании результатов голосований, которые ежегодно проводятся на портале „Добродел“. Участвуйте, голосуйте, выбирайте те дороги, которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в ремонте", – сказал Шамнэ.
Ремонт дороги
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Среди объектов, которые приведут в порядок, дорога по улице Курзенкова. Она является одной из самых загруженных в городе и ведет к платформе Нара.
Кроме того, уже начался ремонт дороги на улице Комсомольская. Там заменят асфальт и бортовые камни. Ведутся работы и в селе Каменском, в 1-м Центральном переулке и на улицах Оранжевая и Желтая, в деревне Чичково, на улицах Деревенская и Огородная. Также будет отремонтирован подъезд к мемориалу в деревне Романово.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьНаро-Фоминск
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