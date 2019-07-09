В Наро-Фоминске в 2019 году отремонтируют свыше 50 дорог

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе проведут ремонт более 50 дорог в этом году. Об этом сообщил телеканал В Наро-Фоминском городском округе проведут ремонт более 50 дорог в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу муниципалитета Романа Шамнэ.

Ремонт дорог начнется не позднее 15 июля. Уже проведены конкурсные процедуры и заключен контракт.

"Ежегодно мы ремонтируем порядка 50−70 дорог, и в планах на этот год – отремонтировать 51 объект. Работы будут закончены не позднее 1 сентября. Обращаю внимание жителей округа: включение дорог в план ремонта на год осуществляется на основании результатов голосований, которые ежегодно проводятся на портале „Добродел“. Участвуйте, голосуйте, выбирайте те дороги, которые, по вашему мнению, больше всего нуждаются в ремонте", – сказал Шамнэ.

Среди объектов, которые приведут в порядок, дорога по улице Курзенкова. Она является одной из самых загруженных в городе и ведет к платформе Нара.