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РИА Новости

В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
ЦК, 9 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Ранее в ДНР заявили, что только за девять дней июля украинские силовики выпустили по территории республики 1135 артиллерийских снарядов и мин, в то время как в июне было выпущено 1185.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 11:12
В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
"Командование Народной милиции ДНР отмечает тот факт, что командующим операцией объединенных сил Сырским отдан приказ на усиление артиллерийских обстрелов населенных пунктов республики во время работы на мариупольском направлении иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон", - заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он предположил, что данными действиями командование силовиков может демонстрировать представителям стран НАТО боевую готовность артиллерийских подразделений. Безсонов подчеркнул, что корректировка артиллерийского огня силовиков ведется с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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