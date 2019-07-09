В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции

ЦК, 9 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.

Ранее в ДНР заявили, что только за девять дней июля украинские силовики выпустили по территории республики 1135 артиллерийских снарядов и мин, в то время как в июне было выпущено 1185.

"Командование Народной милиции ДНР отмечает тот факт, что командующим операцией объединенных сил Сырским отдан приказ на усиление артиллерийских обстрелов населенных пунктов республики во время работы на мариупольском направлении иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон", - заявил во вторник журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.