Полиция провела обыск в доме у руководителя "Русской школы Эстонии"

В январе 2018 года Русаков рассказывал РИА Новости, что в правлении Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) началась борьба за власть. По его словам, члены правления, представляющие две противоборствующие группы, вносят в регистр некоммерческих объединений и фондов информацию о том, кто является, а кто не является членом партии. Затем шесть членов ОЛПЭ обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Русакова, Блинцовой и Дмитрия Сухоруслова за подачу неверных данных в регистр.