Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T15:29Z
https://ria.ru/20190709/1556352347.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция провела обыск в доме у руководителя "Русской школы Эстонии"

Вчера, 15:29
489
ТАЛЛИН, 9 июл - РИА Новости. Эстонская полиция во вторник провела в Таллине обыск в доме у одного из руководителей НКО "Русская школа Эстонии", бывшего председателя Объединенной левой партии республики Мстислава Русакова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы прокуратуры.
"Был проведен обыск", - сообщили в прокуратуре.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
21 апреля, 14:02
Русский язык не является угрозой для граждан Эстонии, заявила Кальюлайд
При этом представитель ведомства опровергла сообщения некоторых СМИ о задержании правозащитника. "Самого Русакова никто не задерживал", - сказала собеседница агентства.
Как написала в Facebook коллега правозащитника Алиса Блинцова, в ходе обыска "были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы". "После чего был проведён обыск в офисе НКО Русская школа Эстонии", - добавила она.
В январе 2018 года Русаков рассказывал РИА Новости, что в правлении Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) началась борьба за власть. По его словам, члены правления, представляющие две противоборствующие группы, вносят в регистр некоммерческих объединений и фондов информацию о том, кто является, а кто не является членом партии. Затем шесть членов ОЛПЭ обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Русакова, Блинцовой и Дмитрия Сухоруслова за подачу неверных данных в регистр.
Михаил Кылварт
5 июля, 16:29
Мэр Таллина считает, что выбирать язык обучения в школах должны родители
010054
Обсудить 0
ЭстонияТаллинПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: вместо дискуссии по климату часто наблюдается откровенный популизм
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров пожелал Зеленскому избавиться от наследия Порошенко
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
Росатом будет участвовать в тендере на строительство блока АЭС "Дукованы"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал слова Путина про санкции против Грузии
Лента
новостей
Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
РСТ: турбизнес ждет оглашения даты начала авиасообщения с курортами Египта
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с временным главой МИД Австрии
Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко
Депутат Рады удивлен, что Зеленский не встал на защиту журналистов NewsOne
Снятие денег с банковской карты
Госдума во втором чтении приняла проект о штрафах за "зарплатное рабство"
Здание Министерства иностранных дел России
МИД требует от Лондона назвать основания для отказа в допуске RT и Sputnik
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Киргизия предлагает внедрить "паспорт туриста" в странах СНГ в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с главой МИД Финляндии
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Декларация ПА ОБСЕ тешит самолюбие русофобов, заявил Джабаров
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста
Журналисты следят за выступлением президента РФ Владимира Путина на панельной дискуссии в рамках саммита GMIS-2019 в Екатеринбурге
Россия открыта для широкого равноправного взаимодействия, заявил Путин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния