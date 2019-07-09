Полиция провела обыск в доме у руководителя "Русской школы Эстонии"

ТАЛЛИН, 9 июл - РИА Новости. Эстонская полиция во вторник провела в Таллине обыск в доме у одного из руководителей НКО "Русская школа Эстонии", бывшего председателя Объединенной левой партии республики Мстислава Русакова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы прокуратуры.
"Был проведен обыск", - сообщили в прокуратуре.
При этом представитель ведомства опровергла сообщения некоторых СМИ о задержании правозащитника. "Самого Русакова никто не задерживал", - сказала собеседница агентства.
Как написала в Facebook коллега правозащитника Алиса Блинцова, в ходе обыска "были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы". "После чего был проведён обыск в офисе НКО Русская школа Эстонии", - добавила она.
В январе 2018 года Русаков рассказывал РИА Новости, что в правлении Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) началась борьба за власть. По его словам, члены правления, представляющие две противоборствующие группы, вносят в регистр некоммерческих объединений и фондов информацию о том, кто является, а кто не является членом партии. Затем шесть членов ОЛПЭ обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Русакова, Блинцовой и Дмитрия Сухоруслова за подачу неверных данных в регистр.