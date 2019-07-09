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РИА Новости

Лавров встретился с временным главой МИД Австрии

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Словакии встречу с временным главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
Перед началом встречи министры обменялись короткими репликами о внутриполитической ситуации в Австрии.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам", - сообщило министерство иностранных дел РФ по итогам встречи.
В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем, который успел объявить проведение досрочных выборов. После развала правительства президент привел к присяге переходный кабмин.
После этого временное правительство Австрии решило провести досрочные парламентские выборы 29 сентября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи
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