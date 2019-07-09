Лавров встретился с временным главой МИД Австрии

В середине мая, за неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ опубликовали скандальную видеозапись с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: за отставкой Штрахе последовала отставка всего правительства страны во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем, который успел объявить проведение досрочных выборов. После развала правительства президент привел к присяге переходный кабмин.