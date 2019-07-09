Суд пересмотрит спор владельца прав на "Ждуна" с производителем игрушек

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление апелляционной инстанции, снизившей с 1,5 миллиона рублей до 313 тысяч рублей взыскание с петербургского производителя игрушек "Играмир" за незаконное использование образа "Ждуна", права на который принадлежат московской компании "Си Ди Лэнд контакт".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП во вторник рассмотрел кассационную жалобу "Си Ди Лэнд контакт" на вынесенное в декабре постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. "Постановление … отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд", - говорится в карточке дела. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее апелляционный суд, рассмотрев жалобу ООО "Компания "Играмир", изменил решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в августе полностью удовлетворившего иск правообладателя. Суд первой инстанции установил, что ответчик осуществляет реализацию товара – "Мягкой игрушки "Инопланетянин" 20 см", сходной до степени смешения с произведением "Ждун". При этом на упаковке содержится следующая информация: "Игрушка мягконабивная "Ждун" 20 см; принятие претензий от покупателей: ООО "Компания "Играмир"; изготовитель: ООО "Компания "Играмир"".

Суд первой инстанции согласился с доводами истца о том, что ответчик нарушил исключительные права на объект авторского права, и взыскал с него 908 тысяч рублей компенсации за нарушение, а также расходы на приобретение контрафактной продукции и на проведение судебной экспертизы.

Как отмечается в постановлении апелляционного суда, суд снизил компенсацию с 908 тысяч до 200 тысяч рублей ввиду однократности нарушения. Он также принял во внимание, что купленные истцом у ответчика по 373 рубля за штуку две тысячи мягких игрушек затем были им реализованы через магазины "Евросеть" в Петербурге по цене 1290 рублей за штуку. Суд также снизил с 522 тысяч до 37,3 тысячи рублей издержки на закупку контрафактного товара, посчитав, что истцу для фиксации нарушения было достаточно купить минимальную поставляемую производителем партию – 100 игрушек.