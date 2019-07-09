Тюменские власти выделили субсидии на благоустройство муниципалитетов

ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении субсидий из регионального бюджета на благоустройство 30 дворов в Ялуторовске, строительство сетей водоснабжения в Тобольске и капремонт спортивных объектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В Ялуторовске планируется выполнить работы по устройству дворовых проездов, тротуаров с установкой бордюров, размещению и ремонту детских и спортивных площадок, комплексному озеленению и наружному освещению", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в двух населенных пунктах Юргинского муниципального района, в селе Агарак и деревне Синьга, построят блочные газовые котельные. В подгорной части Тобольска начнется строительство сетей водоснабжения для обеспечения жителей качественной водой.
В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета продолжат работы по капитальному ремонту футбольного поля городского спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" и стадиона "Центральный". Будет реконструирован центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске.
"Вне зависимости от того, в областном центре живет человек или в другом городе, комфортная городская среда должна быть везде одинаковой и жители должны себя чувствовать по-настоящему горожанами", - сказал глава региона Александр Моор.