Тюменские власти выделили субсидии на благоустройство муниципалитетов

ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении субсидий из регионального бюджета на благоустройство 30 дворов в Ялуторовске, строительство сетей водоснабжения в Тобольске и капремонт спортивных объектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В Ялуторовске планируется выполнить работы по устройству дворовых проездов, тротуаров с установкой бордюров, размещению и ремонту детских и спортивных площадок, комплексному озеленению и наружному освещению", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в двух населенных пунктах Юргинского муниципального района, в селе Агарак и деревне Синьга, построят блочные газовые котельные. В подгорной части Тобольска начнется строительство сетей водоснабжения для обеспечения жителей качественной водой.

В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета продолжат работы по капитальному ремонту футбольного поля городского спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" и стадиона "Центральный". Будет реконструирован центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске.