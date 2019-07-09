Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T15:14Z
https://ria.ru/20190709/1556351159.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Тюменская область

Тюменские власти выделили субсидии на благоустройство муниципалитетов

Вчера, 15:14
5
ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении субсидий из регионального бюджета на благоустройство 30 дворов в Ялуторовске, строительство сетей водоснабжения в Тобольске и капремонт спортивных объектов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В Ялуторовске планируется выполнить работы по устройству дворовых проездов, тротуаров с установкой бордюров, размещению и ремонту детских и спортивных площадок, комплексному озеленению и наружному освещению", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в двух населенных пунктах Юргинского муниципального района, в селе Агарак и деревне Синьга, построят блочные газовые котельные. В подгорной части Тобольска начнется строительство сетей водоснабжения для обеспечения жителей качественной водой.
В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета продолжат работы по капитальному ремонту футбольного поля городского спортивно-оздоровительного комплекса "Локомотив" и стадиона "Центральный". Будет реконструирован центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске.
Новая квартира
5 июля, 13:13
Тюменские власти направят более 9 млрд рублей на расселение аварийных домов
"Вне зависимости от того, в областном центре живет человек или в другом городе, комфортная городская среда должна быть везде одинаковой и жители должны себя чувствовать по-настоящему горожанами", - сказал глава региона Александр Моор.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр Моор
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в Верхневолжье реализуют комплекс мер по поддержке МСП
РИА
Новости
Ростовская область подписала на "Иннопроме" многомиллиардные контракты
В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель
В Пензенской области в детсадах за три года появятся более 2,5 тысячи мест
Лента
новостей
Ремонт автодороги
В Наро-Фоминске в 2019 году отремонтируют свыше 50 дорог
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Кубанские выпускники улучшили результаты сдачи ЕГЭ
В Хабаровском крае начинает работу форум "Горная школа"
Участники фестиваля национальных видов спорта
Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали Подмосковья
Дети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания
Красногорск
В Красногорске построили образовательный центр для детей-инвалидов
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" дополнят образовательной программой
Инвесторы приходят в Подмосковье спустя 1,5-2 года после роуд-шоу
Коломна
В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup
В подмосковной Балашихе построят школу на 1,1 тысячи мест
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская область разработает программу по ремонту почтовых отделений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния