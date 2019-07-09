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РИА Новости

Пресс-конференция С. Железняка в связи с заявлением ГД в отношении Грузии

Вчера, 15:04
10
10 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция члена Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Сергея ЖЕЛЕЗНЯКА.
9 июля на пленарном заседании Государственная Дума РФ единогласно приняла постановление о заявлении "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". В ходе пресс-конференции будут прокомментированы принятые решения и их последствия для Грузии.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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