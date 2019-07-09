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РИА Новости
Экология

Пожарные пытаются поймать кенгуру на западе Франции

Вчера, 14:59
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© Фото : RileypieКенгуру
Кенгуру
© Фото : Rileypie
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожарные коммуны Реффан (Reffannes) в департаменте Де-Севр на западе Франции с утра вторника пытаются поймать замеченного в поле кенгуру, но он от них постоянно убегает, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на местные власти.
Животное заметили на кукурузном поле утром. Чтобы его поймать, на место отправились шестеро пожарных. Представитель местных пожарных признал, что "животное очень подвижно", и заявил, что, по всей видимости, кенгуру "пустился в большой туристический визит по коммуне".
Мэр коммуны Мишель Руа (Michel Roy) в 11.00 (12.00 мск) подвел итоги поисков с пожарными и жандармами. "На данный момент поиски бесполезны. Нам не удалось его поймать, мы его видим, и он тут же исчезает", - заявил Руа.
Он также отметил, что пока неясно, откуда в коммуне могло появиться животное, поблизости нет зоопарка. Мэр добавил, что, насколько ему известно, "в коммуне ни один житель не держит кенгуру дома".
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ЭкологияНовости - ЭкологияФранция
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