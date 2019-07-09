Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после схода девяти вагонов с углем в Хакасии, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что во вторник девять вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги в Хакасии. В результате происшествия поврежден второй путь. Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан.