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РИА Новости

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хакасии

Вчера, 14:54
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КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после схода девяти вагонов с углем в Хакасии, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода девяти вагонов с углем в Хакасии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник девять вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги в Хакасии. В результате происшествия поврежден второй путь. Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан.
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АбаканХакасияКрасноярскПроисшествия
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В Хакасии сошли с рельсов девять вагонов с углем
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