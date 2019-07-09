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РИА Новости

В Малайзии задержали четырех боевиков из Мьянмы, Индии и Филиппин

Вчера, 14:48
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Малайзии задержала четырех человек из Мьянмы, Индии и Филиппин по подозрению в причастности к радикальным вооруженных группировкам, сообщает местная газета Star со ссылкой на генерального инспектора Абдула Хамида Бадора.
По его словам, сотрудники антитеррористического подразделения полиции задержали четырех человек в разных городах страны с 14 июня по 3 июля. Выходец из Филиппин, электрик, был задержан в городе Кланг за связи с террористической группировкой "Абу Сайяф", которая действует в южных филиппинских регионах.
Уроженец Индии, который занимался техническим обслуживанием лифтов, был взят под стражу в одном из районов Куала-Лумпур. Он подозревается в пособничестве и финансовой поддержке группировки "Баббар Халса", которая стремится создать сикхское государство "Халистан" на территории Индии.
Два гражданина Мьянмы, которые принадлежат к этнической группе рохинджа (рохинья), были задержаны в населенных пунктах Сунгай-Петани и Алор-Сетар в штате Кедах. Власти подозревают их в поддержке движения "Араканская армия спасения рохинджа" (Аракан – старое традиционное название штата Ракхайн), представители которого нападают на пограничные и полицейские посты и воинские части, дислоцированные в мьянманском штате.
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