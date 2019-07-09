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РИА Новости

В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской

Вчера, 14:42
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в присутствии на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. В самопровозглашенной ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.
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"Несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25-й бригады ВСУ", - заявил Филипоненко во вторник на брифинге.
Он не исключил, что на данном участке могут готовиться вооруженные провокации, так как, по данным Народной милиции ЛНР, украинским силовикам поступил приказ на создание прецедента для последующего возврата подразделений на ранее занимаемые позиции.
"Факты присутствия украинских военнослужащих в демилитаризованной зоне также подтверждаются официальным отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сказал Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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