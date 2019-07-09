Июнь в Москве за 20 лет стал жарче и суше, заявил Вильфанд

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Средняя температура июня в Москве выросла на 1 градус за 20 лет, а осадков стало выпадать меньше на 4,5%, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник.

"Я приведу только два числа для Москвы, которые говорят о потеплении климата. Средняя температура июня в Москве составляла 17,2 градуса, а если сместиться на 20 лет, то сейчас температура июня на 1 градус выше", - сказал Вильфанд.

Ученый пояснил, что средняя температура для региона устанавливается на основе данных наблюдений за 30 лет. Последний раз среднюю температуру устанавливали для периода изменений с 1961 по 1991 год. Очередной пересмотр среднего показателя для Москвы будет в 2021 году.