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РИА Новости

Июнь в Москве за 20 лет стал жарче и суше, заявил Вильфанд

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Максим БлиновКрасные утки в парке Горького в Москве
Красные утки в парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Средняя температура июня в Москве выросла на 1 градус за 20 лет, а осадков стало выпадать меньше на 4,5%, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник.
"Я приведу только два числа для Москвы, которые говорят о потеплении климата. Средняя температура июня в Москве составляла 17,2 градуса, а если сместиться на 20 лет, то сейчас температура июня на 1 градус выше", - сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что средняя температура для региона устанавливается на основе данных наблюдений за 30 лет. Последний раз среднюю температуру устанавливали для периода изменений с 1961 по 1991 год. Очередной пересмотр среднего показателя для Москвы будет в 2021 году.
"За период 1961-1991 году за июнь в среднем выпадает 94 мм осадков. Это самый дождливый месяц. Если сместиться на 20 лет и подсчитать, сколько выпадает осадков в Москве, то, оказывается, стало выпадать на 4,5% меньше осадков", - сказал Вильфанд. -0-
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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