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РИА Новости

Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ скоро приведет к договоренностям

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Россия надеется, что структурированный диалог в ОБСЕ в ближайшее время приведет к конкретным договоренностям, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что у ОБСЕ есть возможности и мандат, "чтобы в военно-практической области продвигать контакты, которые будут доверие укреплять". Он также напомнил о начавшемся по инициативе Германии так называемом структурированном диалоге на уровне экспертов по вопросам европейской безопасности.
"Дело полезное, но пока ни к каким результатам этот диалог не привел. А ситуация в общем-то достаточно серьезная. Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки. Мы надеемся, и сегодня мы об этом сказали, что структурированный диалог приведет к каким-то конкретным договоренностям в самом ближайшем будущем", - сказал Лавров журналистам "на полях" неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах.
Штаб-квартира ОБСЕ
8 июля, 20:13
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