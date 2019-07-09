Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ скоро приведет к договоренностям

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Россия надеется, что структурированный диалог в ОБСЕ в ближайшее время приведет к конкретным договоренностям, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что у ОБСЕ есть возможности и мандат, "чтобы в военно-практической области продвигать контакты, которые будут доверие укреплять". Он также напомнил о начавшемся по инициативе Германии так называемом структурированном диалоге на уровне экспертов по вопросам европейской безопасности.