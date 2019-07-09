Лавров надеется, что диалог в ОБСЕ скоро приведет к договоренностям

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Россия надеется, что структурированный диалог в ОБСЕ в ближайшее время приведет к конкретным договоренностям, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что у ОБСЕ есть возможности и мандат, "чтобы в военно-практической области продвигать контакты, которые будут доверие укреплять". Он также напомнил о начавшемся по инициативе Германии так называемом структурированном диалоге на уровне экспертов по вопросам европейской безопасности.
"Дело полезное, но пока ни к каким результатам этот диалог не привел. А ситуация в общем-то достаточно серьезная. Она требует решений, требует практических шагов по деэскалации обстановки. Мы надеемся, и сегодня мы об этом сказали, что структурированный диалог приведет к каким-то конкретным договоренностям в самом ближайшем будущем", - сказал Лавров журналистам "на полях" неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах.