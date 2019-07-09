Прокуратура хочет запретить главе Каталонии занимать политические должности

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Высшая прокуратура Каталонии требует лишить главу женералитета Кима Торру права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности в связи с неподчинением ЦИК Испании, Высшая прокуратура Каталонии требует лишить главу женералитета Кима Торру права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности в связи с неподчинением ЦИК Испании, сообщает газета La Vanguardia

Кроме того, считает обвинение, он должен заплатить штраф в размере 36 тысяч евро.

Прокуратура объявила о завершении расследования в связи с отказом главы каталонского правительства подчиниться решению ЦИК и снять сепаратистскую символику с административных зданий накануне выборов.

В иске прокуратура обвиняет Торру в "пренебрежении" указаниям избирательной комиссии, поскольку он "сознательно и преднамеренно" решил сохранить "партийную" символику на общественных зданиях, находящихся в распоряжении женералитета, "хотя и в завуалированной форме".

ЦИК в марте начал расследование в отношении Торры в связи с неисполнением им распоряжения о том, что на период избирательных кампаний со зданий, находящихся в распоряжении каталонских властей, должны исчезнуть символы движения за независимость - желтые ленточки (в поддержку каталонских политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением в 2017 году референдума о независимости) и эстелады (неофициальные флаги независимости). ЦИК предупредил, что во время выборов каталонские власти обязаны соблюдать нейтралитет.

В результате 21 марта плакат с изображение желтой ленты на здании женералитета на площади Святого Иакова в Барселоне действительно поменяли, однако в провокационном ключе. Вместо желтой ленты на нем оказалась изображена белая, перечёркнутая красной полосой поперёк. Текст остался прежним: "Свободу политическим заключенным и изгнанникам" - на каталанском и английском языках.

После этого ЦИК дал распоряжение правоохранительным органам убрать символы независимости. В отношении Торры было начато расследование. ЦИК передал итоги в прокуратуру, чтобы установить, попадают ли действия главы каталонского правительства под статью Уголовного кодекса о неподчинении распоряжениям госорганов. Двадцать второго марта со здания женералитета власти убрали плакат с призывом освободить каталонских политиков, однако вывесили новый - "Свобода мнения и выражения. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека".