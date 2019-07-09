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РИА Новости

Прокуратура хочет запретить главе Каталонии занимать политические должности

Вчера, 14:39
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© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди БедмарПредседатель правительства Каталонии - Ким Торра
Председатель правительства Каталонии - Ким Торра
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Высшая прокуратура Каталонии требует лишить главу женералитета Кима Торру права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности в связи с неподчинением ЦИК Испании, сообщает газета La Vanguardia.
Кроме того, считает обвинение, он должен заплатить штраф в размере 36 тысяч евро.
Прокуратура объявила о завершении расследования в связи с отказом главы каталонского правительства подчиниться решению ЦИК и снять сепаратистскую символику с административных зданий накануне выборов.
В иске прокуратура обвиняет Торру в "пренебрежении" указаниям избирательной комиссии, поскольку он "сознательно и преднамеренно" решил сохранить "партийную" символику на общественных зданиях, находящихся в распоряжении женералитета, "хотя и в завуалированной форме".
ЦИК в марте начал расследование в отношении Торры в связи с неисполнением им распоряжения о том, что на период избирательных кампаний со зданий, находящихся в распоряжении каталонских властей, должны исчезнуть символы движения за независимость - желтые ленточки (в поддержку каталонских политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с проведением в 2017 году референдума о независимости) и эстелады (неофициальные флаги независимости). ЦИК предупредил, что во время выборов каталонские власти обязаны соблюдать нейтралитет.
Ким Торра в парламенте Каталонии в Барселоне. 14 мая 2018
14 мая 2018, 17:20
Биография Кима Торры
В результате 21 марта плакат с изображение желтой ленты на здании женералитета на площади Святого Иакова в Барселоне действительно поменяли, однако в провокационном ключе. Вместо желтой ленты на нем оказалась изображена белая, перечёркнутая красной полосой поперёк. Текст остался прежним: "Свободу политическим заключенным и изгнанникам" - на каталанском и английском языках.
После этого ЦИК дал распоряжение правоохранительным органам убрать символы независимости. В отношении Торры было начато расследование. ЦИК передал итоги в прокуратуру, чтобы установить, попадают ли действия главы каталонского правительства под статью Уголовного кодекса о неподчинении распоряжениям госорганов. Двадцать второго марта со здания женералитета власти убрали плакат с призывом освободить каталонских политиков, однако вывесили новый - "Свобода мнения и выражения. Статья 19 Всеобщей декларации прав человека".
В Испании 28 апреля состоялись досрочные парламентские выборы, 26 мая прошли выборы в Европарламент, муниципальные выборы и выборы в большинстве автономных сообществ страны.
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