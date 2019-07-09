"Эконалог" на авиарейсы из Франции появится в 2020 году

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Франция введет "эконалог на авиатранспорт" с 2020 года на все рейсы с территории страны, сумма будет различаться в зависимости от класса рейса, достигая 18 евро за полет, заявила французский министр транспорта Элизабет Борн, трансляцию ее выступления разместили в Twitter Елисейского дворца.
"Мы решили - как это делают другие страны - внедрить экологический взнос на воздушный транспорт на все рейсы, вылетающие из Франции", - заявила министр в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.
EN DIRECT | Conseil de défense écologique : point presse de @FdeRugy ministre de la Transition écologique et solidaire, et @Elisabeth_Borne, en charge des transports.https://t.co/212VGDxeLq— Élysée (@Elysee) 9 июля 2019 г.
"Он будет прогрессивен… и будет составлять от 1,50 евро на рейсы класса "эконом" в рамках ЕС и до 9 евро за "бизнес-класс" в рамках ЕС. От 3 евро за (полеты – ред.) за пределами Европейского союза класса "эконом" и до 18 евро вне ЕС на "бизнес-класс", - добавила министр.
Она подчеркнула, что налог будет применяться в отношении всех авиакомпаний, самолеты которых вылетают из Франции. Таким образом, он будет составлять суммарно 180 миллионов евро для воздушного транспорта с 2020 года, что позволит профинансировать "более чистые" виды транспорта, а именно железнодорожный и общественный, также планируется вложиться в развитие велосипедной сети.
При этом налог не будет распространяться на "стыковочные рейсы", на внутренние рейсы, которые будут летать с и на Корсику, а также в заморские территории Франции.
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