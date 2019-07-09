"Эконалог" на авиарейсы из Франции появится в 2020 году

Макрон и солнце, или Как президент Франции в Париже погоду делал То, что за год присутствия Трампа в Белом доме ураганы смыли Техас – это лишь стечение обстоятельств. Они, как и сам Трамп – форс-мажоры. А он своих не трогает. А проблемы чужих не трогают его. Поэтому нынешний парижский саммит – без него.