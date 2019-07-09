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РИА Новости

Премьер Северной Македонии признал, что разговаривал с пранкерами из России

Вчера, 14:30
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© AFP 2019 / Dimitar DilkoffПремьер-министр Македонии Зоран Заев
Премьер-министр Македонии Зоран Заев
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев признал факт телефонных разговоров с пранкерами из России и связал его со стремлением страны к членству в НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви, они также обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии.
"Это структуры, которые используют новые формы, тактики и инструменты для медиадискредитации, чаще всего направленной против личностей и государств с евроатлантическими устремлениями", - заявил Заев на специальной пресс-конференции в Скопье. Трансляция идет на официальном YouTube-канале правительства страны.
"Манипуляции, как правило, происходят от пропагандистских СМИ с явно выраженной антинатовской ориентацией, а в нашей стране их первыми распространяют медиаканалы, которые ежедневно передают ложь, антинатовскую пропаганду и дезинформацию", - отметил он.
По его словам, на части записи разговора есть следы "технического вмешательства, из-за которого можно сделать ложные выводы о его содержании".
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"Такова и часть с вопросом о Македонской православной церкви, где есть техническое вмешательство, там я говорю лишь о своей приверженности тому, чтобы МПЦ получила автокефалию. Также никогда не была спорной или тайной моя позиция о вкладе и поддержке МПЦ дома и за границей", - подчеркнул он.
Заев добавил, что очень огорчен, что стал жертвой своей "открытости и доступности для граждан", но не собирается подавать в отставку, и указал, что оказался "в хорошей компании" мировых деятелей, ранее разыгранных российскими пранкерами. Глава северомакедонского кабмина также сообщил, что компетентные службы усилят контроль за правительственной связью.
Экс-глава МИД Македонии, нынешний депутат от оппозиции Антонио Милошоски заявил во вторник, что телефонные разговоры между Заевым и российскими пранкерами являются крупным политическим скандалом, нарушением дипломатических правил и могут привести к отставке премьера и его министров.
Македонская православная церковь (МПЦ) в одностороннем порядке провозгласила свою автокефальность и независимость от Сербской православной церкви (СПЦ) на "Македонском церковно-народном сборе" в июле 1967 года. Данное решение не признала СПЦ и другие поместные православные церкви, включая Константинопольскую, но МПЦ поддерживается македонским государством и является единственной признаваемой властями страны официальной православной общиной.
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