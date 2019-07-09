Премьер Северной Македонии признал, что разговаривал с пранкерами из России

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев признал факт телефонных разговоров с пранкерами из России и связал его со стремлением страны к членству в НАТО.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви, они также обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии.

"Это структуры, которые используют новые формы, тактики и инструменты для медиадискредитации, чаще всего направленной против личностей и государств с евроатлантическими устремлениями", - заявил Заев на специальной пресс-конференции в Скопье. Трансляция идет на официальном YouTube-канале правительства страны.

"Манипуляции, как правило, происходят от пропагандистских СМИ с явно выраженной антинатовской ориентацией, а в нашей стране их первыми распространяют медиаканалы, которые ежедневно передают ложь, антинатовскую пропаганду и дезинформацию", - отметил он.

По его словам, на части записи разговора есть следы "технического вмешательства, из-за которого можно сделать ложные выводы о его содержании".

"Такова и часть с вопросом о Македонской православной церкви, где есть техническое вмешательство, там я говорю лишь о своей приверженности тому, чтобы МПЦ получила автокефалию. Также никогда не была спорной или тайной моя позиция о вкладе и поддержке МПЦ дома и за границей", - подчеркнул он.

Заев добавил, что очень огорчен, что стал жертвой своей "открытости и доступности для граждан", но не собирается подавать в отставку, и указал, что оказался "в хорошей компании" мировых деятелей, ранее разыгранных российскими пранкерами. Глава северомакедонского кабмина также сообщил, что компетентные службы усилят контроль за правительственной связью.

Экс-глава МИД Македонии, нынешний депутат от оппозиции Антонио Милошоски заявил во вторник, что телефонные разговоры между Заевым и российскими пранкерами являются крупным политическим скандалом, нарушением дипломатических правил и могут привести к отставке премьера и его министров.