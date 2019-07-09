Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T14:28Z
https://ria.ru/20190709/1556348502.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152225/31/1522253142_0:158:3081:1891_1036x0_80_0_0_8652d7b39ede9e52f3261476228e3380.jpg
РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Армении

Вчера, 14:28
670
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили на встрече в Словакии вопросы двусторонних отношений и карабахского урегулирования, сообщили во вторник в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что беседа прошла накануне на полях неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в городе Високе-Татри.
"В ходе встречи Мнацаканян и Лавров обсудили вопросы армяно-российской союзнической повестки, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки и рассмотрели процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
5 июля, 12:45
Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
500000
Обсудить 0
Зограб МнацаканянСергей ЛавровРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния