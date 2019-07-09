Лавров встретился с главой МИД Армении

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили на встрече в Словакии вопросы двусторонних отношений и карабахского урегулирования, сообщили во вторник в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что беседа прошла накануне на полях неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в городе Високе-Татри.
"В ходе встречи Мнацаканян и Лавров обсудили вопросы армяно-российской союзнической повестки, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки и рассмотрели процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.