Лавров встретился с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили на встрече в Словакии вопросы двусторонних отношений и карабахского урегулирования, сообщили во вторник в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что беседа прошла накануне на полях неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в городе Високе-Татри.

"В ходе встречи Мнацаканян и Лавров обсудили вопросы армяно-российской союзнической повестки, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки и рассмотрели процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.