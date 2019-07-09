Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва пока не видит выхода из кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, все участники должны вернуться к выполнению своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пока не видим выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД, на возвращение всех участников СВПД к выполнению своих обязательств, я другого пути просто не вижу", - сказал Лавров журналистам по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии.

"Если есть у наших американских и других коллег, израильских, в частности, вопросы к Ирану в отношении его ракетной программы, в отношении того, какая политика у Ирана складывается в регионе, - это все можно обсуждать", - отметил министр.

Он напомнил, что когда СВПД вырабатывался, именно Россия настояла на том, чтобы вписать туда необходимость диалога по вопросам региональной проблематики.