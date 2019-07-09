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РИА Новости

Лавров оценил возможность выхода из кризиса вокруг СВПД

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва пока не видит выхода из кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, все участники должны вернуться к выполнению своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы пока не видим выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД, на возвращение всех участников СВПД к выполнению своих обязательств, я другого пути просто не вижу", - сказал Лавров журналистам по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии.
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"Если есть у наших американских и других коллег, израильских, в частности, вопросы к Ирану в отношении его ракетной программы, в отношении того, какая политика у Ирана складывается в регионе, - это все можно обсуждать", - отметил министр.
Он напомнил, что когда СВПД вырабатывался, именно Россия настояла на том, чтобы вписать туда необходимость диалога по вопросам региональной проблематики.
"Не надо ломать то, что было сделано с большим трудом, то, что внесло колоссальный вклад в укрепление нераспространения ядерного оружия, а надо это сохранять", - добавил глава российского МИД.
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