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РИА Новости

Вина Кубани не смогут корректно заменить грузинские вина, заявили эксперты

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Виноделы Краснодарского края считают, что замена кубанскими винами продукции виноделов Грузии не будет корректной из-за разницы типов вин, а сам запрет не принесет пользы отрасли.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, правительству предложено рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. При этом виноделы Кубани отмечают, что такой запрет не принесет пользы отрасли виноделия, а корректно заменить их российской продукцией не получится.
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"Я против любых запретов, не понимаю смысла таких довольно кардинальных мер. Конечно, нет (не сможем заменить на рынке). Во-первых, у нас совершенно разные подходы к виноделию, у нас разные сорта винограда, некоторые даже не произрастают в Краснодарском крае, поэтому я не думаю, что российское виноделие должно заменять виноделие какой-то другой страны, это история конкретных сочетаний земли, водных условий и сортов, которые там произрастают. Не думаю, что это как-то скажется на положении российских вин", - пояснил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Дивноморье" Роман Лисовский.
Солидарен с коллегой и главный винодел агрофирмы "Саук-Дере" из Краснодарского края Роман Неборский.
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"Мне кажется, что запреты любого рода это всегда минус. Это ограничивает конкуренцию, и хоть и создает какие-то, казалось бы, условия для местного производителя, конкурентное поле уменьшается, и мотивация для многих производителей тоже уменьшается. Поэтому в целом "в долгую" я вижу это в негативном свете. По поводу замены некорректно сравнивать. Хоть мы и существуем достаточно близко географически, при этом вина, стилистика вин разная. Поэтому в разных находимся нишах и сравнивать некорректно", - отметил Неборский.
Он добавил, что вряд ли запрет сильно скажется на покупателях, у которых на сегодняшний день есть широкий выбор вин со всего мира.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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