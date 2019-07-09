Эксперт назвал плюсы от повышения акциза на вино

Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета "Ведомости". Так, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.