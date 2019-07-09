Эксперт назвал плюсы от повышения акциза на вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Повышение ставки акцизов сделает российские вина с защищенным географическим указанием более конкурентоспособными по отношению к импортным, заявил руководитель Центра винного образования "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.
Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета "Ведомости". Так, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.
"Тема с акцизами обсуждалась уже давно. Первая сразу негативная реакция появилась, что вино подорожает, но забывается одна вещь, что будет налоговая льгота для тех, кто выращивает виноград в России и из него делает вино. Поэтому цены на вина из российского винограда при этой реформе не вырастут, а наоборот, будут более конкурентоспособны по отношению к импортным винам и винным напиткам", - сказал РИА Новости Ковалев.
По его словам, данный шаг, с одной стороны, удорожит импортные напитки и вина, а с другой - позволит сохранить на прежнем уровне цены на российские вина с защищенным географическим указанием, а также будет мотивировать винопроизводителей инвестировать в создание собственных виноградников, а не закупать готовый виноматериал заграницей.