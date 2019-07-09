Россия готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), когда к этому созреют условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что заседание так называемой совместной комиссии на уровне политдиректоров состоялось 28 июня.
"Есть предложения собраться на уровне министров. Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями, пока договоренности не просматриваются", - сказал Лавров журналистам.