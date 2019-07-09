Россия готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), когда к этому созреют условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть предложения собраться на уровне министров. Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями, пока договоренности не просматриваются", - сказал Лавров журналистам.