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РИА Новости

Россия готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Москва готова к министерской встрече "пятерки" и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), когда к этому созреют условия, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что заседание так называемой совместной комиссии на уровне политдиректоров состоялось 28 июня.
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"Есть предложения собраться на уровне министров. Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями, пока договоренности не просматриваются", - сказал Лавров журналистам.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФРоссияИранПолитика
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