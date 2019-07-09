Липецкие аграрии приступили к уборке урожая

ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступили к уборке урожая в шести районах региона, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам уже собраны первые 12,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 3,6 тысяч гектаров. Средняя урожайность составляет около 35 центнеров с гектара, при этом аграрии Тербунского и Усманского районов собирают по 40 центнеров с гектара.
"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Главное сейчас, чтобы погода не подвела", - сказал Артамонов.
Врио главы региона отметил, что в текущем году в целом различными культурами в регионе занято более 1,3 миллиона гектар. Из них 380 тысяч – это озимые культуры, 395 тысяч – яровые зерновые. Площадь под техническими культурами составила 454 тысяч гектаров, для кормовых отведено 66 тысяч гектаров.