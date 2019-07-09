Липецкие аграрии приступили к уборке урожая

"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Главное сейчас, чтобы погода не подвела", - сказал Артамонов.