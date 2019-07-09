Власти Москвы объяснили проведение опросов о ритуальных услугах

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Москвы проводят опросы о ритуальных услугах для повышения качества работы городских ведомств, рассказали РИА Новости в столичном департаменте СМИ и рекламы.

Ранее мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания на сумму более 1,1 миллиона рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок.

"Социологические опросы – важнейший инструмент для обеспечения нормальной, качественной работы городских отраслевых органов. В опросе о системе ритуального обслуживания мы узнаем, как часто москвичи посещают кладбища, насколько им доступна информация о ритуальных услугах, как они оценивают работы по содержанию и благоустройству территорий кладбищ, что они говорят о доступности кладбищ, в том числе в дни массовых посещений и так далее", - сказали в пресс-службе.