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РИА Новости

Власти Москвы объяснили проведение опросов о ритуальных услугах

Вчера, 13:46
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Москвы проводят опросы о ритуальных услугах для повышения качества работы городских ведомств, рассказали РИА Новости в столичном департаменте СМИ и рекламы.
Ранее мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания на сумму более 1,1 миллиона рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок.
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"Социологические опросы – важнейший инструмент для обеспечения нормальной, качественной работы городских отраслевых органов. В опросе о системе ритуального обслуживания мы узнаем, как часто москвичи посещают кладбища, насколько им доступна информация о ритуальных услугах, как они оценивают работы по содержанию и благоустройству территорий кладбищ, что они говорят о доступности кладбищ, в том числе в дни массовых посещений и так далее", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что такие опросы проводятся каждый год. Их результаты и анализ поступают в соответствующие органы власти, которые используют их в своей работе и ее планировании.
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МоскваОбщество
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