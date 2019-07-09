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РИА Новости

Власти закрыли пляжи Ярославля из-за плохих анализов воды в Волге

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пляжи Ярославля закрыты для купания из-за плохих анализов воды в реках Которосль и Волга, сообщила мэрия Ярославля.
"По результатам лабораторных исследований, качество воды в реке Которосль на Центральном пляже и в реке Волга на пляже в Заволжском районе на Тверицкой набережной, а также Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лабораторные исследования проводило региональное управление Роспотребнадзора.
В итоге, информируют власти, запрещено купаться на всех официальных пляжах города - на Центральном, Заволжском и Дзержинском.
Сейчас в Ярославле около 19 градусов тепла, в последние две недели установилась достаточно прохладная погода, идут дожди, в связи с чем люди не купаются в водоемах города.
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ОбществоРоспотребнадзорЯрославль
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