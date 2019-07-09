Власти закрыли пляжи Ярославля из-за плохих анализов воды в Волге

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пляжи Ярославля закрыты для купания из-за плохих анализов воды в реках Которосль и Волга, сообщила мэрия Ярославля.

"По результатам лабораторных исследований, качество воды в реке Которосль на Центральном пляже и в реке Волга на пляже в Заволжском районе на Тверицкой набережной, а также Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования проводило региональное управление Роспотребнадзора.

В итоге, информируют власти, запрещено купаться на всех официальных пляжах города - на Центральном, Заволжском и Дзержинском.