АФК "Система" и Ставропольские власти договорились о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, направленном на создание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ставропольского края, подписали в рамках проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки ИННОПРОМ корпорация "Система" и правительство Ставропольского края.
Подписи под документом, рассчитанном на пять лет, поставили председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В пресс-службе компании уточнили, что стороны договорились сотрудничать в таких областях, как сельское хозяйство; недропользование, включая формирование прозрачного рынка бутилированных вод путем вытеснения с него контрафактной продукции; финансы; туризм; информационные технологии, в том числе проекты в рамках концепции "Умный город".
"Ставропольский край – инвестиционно привлекательный регион России, в котором АФК "Система" и ее дочерние компании на сегодняшний день представлены достаточно широко. Это и хозяйства нашего Агрохолдинга "Степь", и предприятие по добыче и розливу минеральной воды "Холдинг Аква", и магазины "Детский мир"; жители края также пользуются услугами связи мобильного оператора МТС. В рамках подписанного соглашения мы намерены наращивать присутствие в регионе как уже работающих здесь бизнесов, так и развивать новые проекты", - сказал председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.
По словам Владимирова, Ставропольские власти ставят целью в 2024 году увеличить годовой объем валового регионального продукта (ВРП), составляющего сегодня более 700 миллиардов рублей, до одного триллиона рублей.
"У края высокий потенциал для дальнейшего роста в широком спектре экономических отраслей. Сотрудничество с крупными компаниями помогает его раскрывать — создавая новые рабочие места, повышая доходы бюджета, уровень жизни ставропольцев. Расширение партнерства с АФК "Система" является еще одним шагом на этом пути. За подписанным соглашением — реализация новых проектов, которые принесут пользу Ставрополью и ставропольцам", - отметил губернатор.