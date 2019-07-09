АФК "Система" и Ставропольские власти договорились о сотрудничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, направленном на создание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ставропольского края, подписали в рамках проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставки ИННОПРОМ корпорация "Система" и правительство Ставропольского края.

Подписи под документом, рассчитанном на пять лет, поставили председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В пресс-службе компании уточнили, что стороны договорились сотрудничать в таких областях, как сельское хозяйство; недропользование, включая формирование прозрачного рынка бутилированных вод путем вытеснения с него контрафактной продукции; финансы; туризм; информационные технологии, в том числе проекты в рамках концепции "Умный город".

"Ставропольский край – инвестиционно привлекательный регион России, в котором АФК "Система" и ее дочерние компании на сегодняшний день представлены достаточно широко. Это и хозяйства нашего Агрохолдинга "Степь", и предприятие по добыче и розливу минеральной воды "Холдинг Аква", и магазины "Детский мир"; жители края также пользуются услугами связи мобильного оператора МТС. В рамках подписанного соглашения мы намерены наращивать присутствие в регионе как уже работающих здесь бизнесов, так и развивать новые проекты", - сказал председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

По словам Владимирова, Ставропольские власти ставят целью в 2024 году увеличить годовой объем валового регионального продукта (ВРП), составляющего сегодня более 700 миллиардов рублей, до одного триллиона рублей.